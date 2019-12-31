مجوهرات رونالدو تسرق الأضواء من جائزته

رونالدو يظهر بمجوهرات قيمتها مليون دولار [العربية]

نحو مليون دولار هي قيمة المجوهرات التي ظهر بها نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال تواجده مؤخراً في دبي.

فقد كشفت صحيفة دايلي مايل البريطانيّة أن رونالدو ظهر وهو يرتدي ساعة GM-Master Ice من Rolex مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصّعة بحوالي 30 قيراطاً من الأحجار الماسيّة وتبلغ قيمتها حوالي 545 ألف دولار، وذلك بالإضافة إلى خاتم زواج مرصع بالماس تبلغ قيمته حوالي 70 ألف دولار وخاتم آخر زيّنته ماسة صفراء كبيرة ارتداه في الإصبع الوسطى، وتقدّر قيمته بحوالي 285 ألف دولار.

مجوهرات رونالدو

وتُعتبر قيمة هذه المجوهرات زهيدة مقارنةً بالأرباح التي حققها رونالدو خلال السنوات العشرة الأخيرة، والتي تُقدّر حسب مجلة Forbes بحوالي 800 مليون دولار، مما يجعله يحتلّ المرتبة الثانية في قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم بعد الملاكم فلويد مايويذر.

وكان رونالدو وصل يوم السبت الماضي إلى دبي لتسلّم جائزة أفضل لاعب في حفل Dubai Global Soccer Awards، كما شارك الأحد بحلقة حواريّة في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر دبي الدولي للرياضة.