محادثات أمريكية أوكرانية «مثمرة».. هل تضع حدّاً للحرب؟

اجتمع ممثلون عن كييف وواشنطن في العاصمة السعودية الرياض، لبدء جولة جديدة من المفاوضات الهادفة إلى تأمين وقف لإطلاق النار في الحرب الأوكرانية.

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الأحد، أن “جولة المحادثات التي عقدت بين مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين في الرياض حول وضع حد للحرب مع روسيا، كانت “مثمرة ومركزة”.

وقال عمروف: “اختتمنا اجتماعنا مع الفريق الأميركي. كان النقاش مثمرا ومركزا، وقد أثرنا نقاطا رئيسية بينها الطاقة”، مضيفا أن “أوكرانيا تعمل على جعل هدفها المتمثل في “سلام عادل ومستدام، حقيقة”.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف على منصة “إكس”: “ننفذ توجيهات رئيس أوكرانيا للاقتراب من تحقيق سلام عادل وتعزيز الأمن”.

وأوضح عمروف، أن “المحادثات مع الممثلين الأمريكيين ستركز على تدابير حماية المنشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية”، مشيرًا إلى أن “الوفد الأوكراني يضم خبراء في مجال الطاقة بالإضافة إلى ممثلين عسكريين من القوات الجوية والبحرية”.

من جانبه، تحدث المبعوث الأمريكي كيث كيلوغ، عن “دبلوماسية مكوكية”، تهدف من خلالها الوفود الأمريكية إلى تقريب مواقف الطرفين المتحاربين”.

وبحسب المعلومات، “وافقت كل من أوكرانيا وروسيا مبدئيا على وقف مبدئي للهجمات على منشآت الطاقة”.

هذا “وفي 18 مارس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

ووفقًا للكرملين، طرح “ترامب” خلال المحادثة اقتراحًا لأطراف النزاع، “بالامتناع المتبادل عن توجيه ضربات لمنشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا؛ وقد أيد “بوتين” هذه المبادرة ومنح الجيش الروسي على الفور الأمر اللازم”، وصرّح فلاديمير زيلينسكي، بأن “أوكرانيا ستدعم اقتراح وقف توجيه الضربات لمنشآت البنية التحتية للطاقة”.

هذا “ومن المقرر أن يعقد لقاء جديد على مستوى الخبراء بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض أيضا، اليوم 24 مارس الجاري”.