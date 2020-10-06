محادثات أمريكية مع المخابرات المصرية حول الحوار السياسي الليبي

التقى سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، رفقة سفير الولايات المتحدة لدى مصر جوناثن كوهين، مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل.

ونقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على تويتر عن نورلاند قوله: “أجريت أنا والسفير كوهين مشاورات مثمرة مع مدير المخابرات العامة المصرية، حول كيفية دعم منتدى الحوار السياسي الليبي والتوصل لتهدئة حقيقية في ليبيا”.

يأتي ذلك في حين، التقى رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، يوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، مع السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وبحسب ما أفادت مصادر إعلامية، فإن اللقاء يأتي لإجراء مباحثات جديدة حول مستجدات الوضع في ليبيا.

ونقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على تويتر عن السفير نورلاند قوله:”في اجتماعي اليوم مع رئيس مجلس النواب صالح، أشدت بجميع الشخصيات الليبية الراغبة في دعم الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة”.

ويأتي اللقاء بعد يوم من مناقشات أجراها السفير الأمريكي لدى ليبيا مع مدير المخابرات الحربية المصرية، حول آخر المستجدات في ليبيا.

هذا وقد أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريشارد نولاند، يوم الأحد، أنه سيتم تبادل وجهات النظر مع السلطات المصرية للخروج بأفضل نهج يدعم الحوار الليبي-الليبي المرتقب في مصر، موجها الشكر للسلطات المصرية لعقدها محادثات تكللت بالنجاح في الغردقة حول الأمن في ليبيا.