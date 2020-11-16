محادثات تونسية قطرية في الدوحة حول الوضع في ليبيا

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بمقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري.

وأفادت الرئاسة التونسية، بأن هذا اللقاء الذي حضره وفدا البلدين، مثل مناسبة لبحث فرص جديدة للاستثمار بين تونس وقطر، والتأكيد على ضرورة متابعة الاتفاقيات التي تمت دراستها ووضع اتفاقيات أخرى جديدة حتى تكون جاهزة للتوقيع في اللجنة المشتركة التي ستلتئم في الثلاثي الأول من السنة المقبلة.

كما تم التطرق إلى الوضع في ليبيا والتأكيد على وجوب تشجيع الأطراف الليبية على المضي قدما في التوافقات للوصول إلى الاستقرار.

وشدد الجانبان على أهمية تحقيق الأمن في ليبيا بالنسبة إلى استقرار المنطقة عموما.