محادثات حاسمة في روما لـ«إنقاذ» انتخابات 24 ديسمبر

أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء نقلاً عن مصادر ليبية مطلعة، بأن إيطاليا ستستضيف ابتداءً من يوم الأحد 25 يوليو، سلسلة من المحادثات التي قد تكون حاسمة في “إنقاذ” الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

ويأتي ذلك على إثر فشل المحادثات الأخيرة تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف، وبذلك تتأكد تصريحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي في 15 يوليو الماضي.

وستجرى لقاءات اللجنة الخاصة البرلمانية الجديدة بالعاصمة روما الأحد القادم، على إثر نهاية عطلة عيد الأضحى.

يُشار إلى أن هذه اللجنة تشكلت بقرار من المجلس النواب الليبي لصياغة قانون انتخابي وإجراء الانتخابات ولم يتضح بعد ما إذا كانت برلمانية فقط أم رئاسية أيضا، قبل التاريخ المحدد في خارطة الطريق السياسية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وسيتزامن تاريخ الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر 2021 مع الاحتفال بالذكرى السبعين لاستقلال ليبيا لذلك يمثل موعدها تاريخا رمزيا للغاية.

ولم يُعلن إلى حد اللحظة، الفترة التي ستستغرقها محادثات روما المرتقبة، لكن من المنتظر استمرارها لعدة أيام.

وبحسب ما علمته وكالة “نوفا”، ستشهد هذه اللقاءات حضور شخصيات رفيعة المستوى في المشهد الليبي على غرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

يُذكر أن الجلسة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي الليبي كانت قد اختتمت دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، قد اعترف في إحاطته لمجلس الأمن بوجود “كتل ومجموعات ذات مصالح وانتماءات مختلفة داخل الملتقى فشلت في التوافق على المقترح النهائي للانتخابات”، لافتا إلى أنه بسبب هذا الفشل، “أصبح الوضع في ليبيا أكثر صعوبة وتصادما وتوترًا “.

واستنكر المبعوث الأممي تغليب “المصالح المؤسسية والسياسية والفردية وعرقلتها الطريق نحو الاتفاق على الإطار التشريعي الضروري لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 من ديسمبر”، وهو التاريخ الذي حث على احترامه قرار مجلس الأمن عدد 2570 وأيضا مخرجات مؤتمر برلين 2 و كذلك خارطة طريق الملتقى السياسي.

كما عبر كوبيش عن استيائه من “استخدام كل القوى الجديدة الراهنة لتكتيكات مختلفة وغالبا ما تقدم حجج مشروعة والنتيجة واحدة، عرقلة الانتخابات، لقد وصفهم المبعوث السابق، الذي مر بتجارب مماثلة في الماضي، بأنهم مخربون، وصف دقيق بالنظر إلى نهجهم وطريقة مناورتهم ” مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “تواصل بذل الجهود للتوصل إلى أرضية مشتركة من خلال لجنة توافقات مصغرة تم تشكيلها خلال جلسات الملتقى في جنيف”.