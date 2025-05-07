محادثات حاسمة في سويسرا.. لقاء أمريكي صيني لتهدئة النزاع التجاري

تستعد واشنطن وبكين لعقد لقاء رفيع المستوى هذا الأسبوع في سويسرا، حيث سيجمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، في محاولة جديدة لخفض حدة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم. يأتي اللقاء في وقت حساس، حيث يسعى الطرفان للوصول إلى تفاهمات قد تساهم في إعادة التوازن للنظام الاقتصادي الدولي وتهدئة التوترات التجارية المتصاعدة بينهما.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، سيتوجه الوزير بيسنت إلى سويسرا لإجراء محادثات وصفت بأنها “بنّاءة”، تهدف إلى “إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي الدولي بما يخدم مصالح الولايات المتحدة بشكل أفضل”.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن نائب رئيس الوزراء، هي ليفينغ، سيزور سويسرا بين 9 و12 مايو بدعوة من الحكومة السويسرية، حيث سيلتقي بيسنت بصفته “نقطة الاتصال الرسمية بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة”.

ويُعقد هذا اللقاء في ظل تصاعد النزاع التجاري الذي بدأ في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عندما فرضت واشنطن رسوماً جمركية مرتفعة على مجموعة من الواردات الصينية، وردّت بكين بإجراءات مماثلة، ما أدى إلى اضطراب كبير في سلاسل التوريد العالمية وتوتر مستمر في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

ويرى مراقبون أن هذه المحادثات قد تشكل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصًا إذا تم التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن الرسوم الجمركية، ودعم المنافسة العادلة، ومعالجة قضايا مثل حماية الملكية الفكرية والدعم الصناعي.

وتأمل الأسواق العالمية أن تساهم نتائج هذا اللقاء في تهدئة التوترات التجارية والحد من مخاطر التصعيد، في وقت تشهد فيه الاقتصادات الكبرى ضغوطًا متعددة ناجمة عن تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم.