محادثات ليبية جديدة مرتقبة في المغرب

يرتقب أن تحتضن المملكة المغربية مفاوضات جديدة، الأسبوع المقبل، بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وكشف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، عن لقاء من المزمع أن ينظمه المغرب الأسبوع القادم، يستضيف فيه لجنتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمناقشة قوانين الانتخابات والقاعدة الدستورية.

وعبر بوشاح في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار”، عن استعداد مجلس النواب للقاء في أي وقت وفي أي مكان، لوضع خارطة طريق والوصول إلى صيغة دستورية مشتركة للانتخابات.

وأوضح النائب أن الشراكة السياسية هي الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن تفرد شخص أو مؤسسة بصياغة مستقبل البلاد، هو أخطر ما يكون.

وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه يتوقع الوصول إلى حل وسط فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية بشكل أو بآخر، مشيرا إلى رفص الأعلى للدولة محاولات مجلس النواب تجاوز النصوص الدستورية بعدم التشاور معهم في قوانين الانتخابات، وإبلاغهم كافة الأطراف الدولية بذلك.