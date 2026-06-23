محادثات ليبية روسية لتعزيز التعاون «السياسي والاقتصاد»

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، اليوم الثلاثاء الموافق 23 June 2026ٍ، بديوان الوزارةٍ، سفير روسيا الاتحادية فوق العادة والمفوض لدى دولة ليبيا أيدار أغانينٍ.

وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين دولة ليبيا وروسيا الاتحاديةٍ، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشتركٍ، وبحثا سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسيةٍ والاقتصاديةٍ والثقافيةٍ، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقينٍ.

كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليميةٍ والدوليةٍ، وتبادلا الرؤى بشأن أبرز التطورات السياسيةٍ والأمنيةٍ، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشتركٍ بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقةٍ.

وأكد الطاهر الباعورٍ حرص دولة ليبيا على تطوير علاقاتها مع روسيا الاتحاديةٍ وتعزيز آفاق التعاون الثنائيٍ، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقينٍ، مشيداً بمستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدينٍ.

من جانبه، جدد السفير الروسي أيدار أغانينٍ التأكيد على اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع ليبيا في مختلف المجالاتٍ، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنميةٍ، معرباً عن تطلع روسيا إلى مواصلة العمل المشترك وتطوير العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلةٍ.