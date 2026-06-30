محادثات ليبية فرنسية لتعزيز الاستثمار بقطاع «النفط والغاز»

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور خليفة رجب عبد الصادق اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بويانيه، وذلك على هامش مراسم توقيع اتفاقية استحواذ مجموعة “أول إنرجي” على أصول شركة توتال إنرجيز في جمهورية إثيوبيا، وفق ما أفادت به وزارة النفط والغاز.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون القائم بين ليبيا وشركة توتال إنرجيز، إلى جانب استعراض فرص توسيع الشراكة في قطاع النفط والغاز، بما يدعم جهود تطوير القطاع في ليبيا ويعزز مناخ الاستثمار ويواكب خطط رفع كفاءة الإنتاج.

وشارك في الاجتماع القنصل العام لدولة ليبيا في فرنسا محمد حمودة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة أول إنرجي أبو زيد سالم، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركتين، في إطار تنسيق أوسع بين الأطراف المعنية بملفات الطاقة والاستثمار.