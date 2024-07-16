محادثات مصرية إسرائيلية سرية بخصوص محور «فيلادلفيا»

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن القاهرة وتل أبيب تجريان محادثات سرية بخصوص الانسحاب المحتمل لجنود الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسي غربي كبير قوله إن من شأن الانسحاب أن يزيل واحدة من أهم العقبات في وجه إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار اكتسبت على ما يظهر زخما أكبر خلال الأيام الأخيرة، رغم بقاء عدد من النقاط الخلافية، التي يظل على رأسها مدة وقف إطلاق النار، حيث تطالب حماس بإنهاء الحرب بشكل دائم، فيما يصر الجانب الإسرائيلي على التمسك بوقف إطلاق نار مؤقت.

وفي 29 مايو الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إتمام سيطرته الكاملة على محور فيلادلفيا، وادعى وقتها اكتشاف ما لا يقل عن 20 نفقاً تعبر من غزة إلى أراضي سيناء المصرية، وفق القناة “12” العبرية الخاصة.

غير أن مسؤولاً مصرياً رفيع المستوى نفى آنذاك وجود أنفاق تعبر من غزة إلى سيناء، وعدها أكاذيب تروجها تل أبيب بهدف التعتيم على فشلها عسكرياً في غزة، وفق ما أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية الخاصة.