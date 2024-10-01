محافظ المركزي الجديد ونائبه يُؤدّيان اليمين أمام مجلس النواب

أدى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي بلقاسم عيسى ونائب المحافظ مرعي البرعصي اليمين القانونية أمام مجلس النواب خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ليباشرا مهام عملهما عقب نيلهم الثقة من مجلس النواب.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، “بأن أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ستنطلق بمقر المجلس في مدينة بنغازي، وستشهد الجلسة أداء اليمين القانونية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه

هذا وصوت مجلس النواب أمس، بالإجماع بحضور 108 نائباً على تعيين ناجي بلقاسم عيسى محافظاً لمصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح البرعصي نائباً للمحافظ.