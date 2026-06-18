محافظ المركزي: مواكبة التكنولوجيا المالية ضرورة لـ«التحول الرقمي»

تفقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، فعاليات اليوم الأول من معرض ليبيا الدولي للدفع الإلكتروني والتقنيات المالية “إيبيكس 2026”، خلال جولة ميدانية شملت مختلف الأجنحة والفروع المشاركة في المعرض.

واطلع محافظ المصرف المركزي خلال الجولة على أحدث الخدمات والحلول التقنية التي تقدمها المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، في إطار التطور المتسارع الذي يشهده القطاع المالي الرقمي في ليبيا.

كما استمع إلى شروحات مفصلة من ممثلي الجهات المشاركة حول أبرز المنتجات والخدمات الرقمية المطورة حديثًا، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات الإلكترونية، إضافة إلى استعراض المشاريع والمبادرات المستقبلية المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، ودورها في دعم جهود التحول الرقمي وتطوير القطاع المصرفي والمالي، مشيدًا بالمستوى المتميز للمشاركات وما تعكسه من تقدم ملحوظ في الخدمات والحلول الرقمية المقدمة للمواطنين والمؤسسات.

وأثنى على الجهود المبذولة من الجهات المشاركة في تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية ودعم مسار التنمية الاقتصادية في البلاد.