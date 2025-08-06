محافظ المركزي ورئيس ديوان المحاسبة يبحثان تسريع اعتماد الميزانيات وتعزيز الرقابة المالية

في إطار تعزيز التعاون بين مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، عقد محافظ المصرف ناجي محمد عيسى، صباح الأربعاء 6 أغسطس 2025، اجتماعاً بمكتبه مع رئيس ديوان المحاسبة خالد أحمد شكشك، بحضور عدد من مسؤولي الإدارات المختصة من الجانبين.

وتناول الاجتماع عدداً من الملفات المشتركة، في مقدمتها الوضع المالي العام للدولة، وآليات فحص واعتماد ميزانيات مصرف ليبيا المركزي من قبل اللجان الفنية التابعة للديوان، مع التأكيد على ضرورة تسهيل مهام تلك اللجان وتسريع وتيرة مراجعة الحسابات الختامية للفترة الممتدة من عام 2017 حتى 2024.

كما ناقش الطرفان مسألة الرقابة على القطاع المصرفي وآليات عمل مكاتب المراجعة المكلّفة من قبل الجمعيات العمومية للمصارف التجارية، مع التشديد على أهمية اختيار مكاتب تتمتع بالخبرة والمهنية لضمان دقة واعتمادية القوائم المالية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق ترسيخ أطر الشفافية المالية والرقابة المؤسسية، بما يعزز من كفاءة الإنفاق العام ويواكب متطلبات الاستقرار المالي في ليبيا.