محافظ المركزي ووزير العمل يبحثان تنظيم سوق العمالة وتحفيز الاقتصاد  

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، ووزير العمل والتأهيل ووزير التربية والتعليم علي عابد الرضا، خلال اجتماع مشترك عُقد صباح الخميس 17 يوليو 2025، آليات تنظيم سوق العمل، ومكافحة اقتصاد الظل، وتعزيز التحول الرقمي، وذلك بحضور مديري الإدارات المعنية من الجانبين، إلى جانب مدراء عامين من بعض المصارف التجارية، وممثلين عن شركة معاملات للخدمات المالية.

وتركزت المحادثات على جهود وزارة العمل في توثيق أوضاع العمالة الوافدة، من خلال إلزامية تصاريح العمل وربطها بمنظومة وطنية موحدة للبيانات، إضافة إلى إجراءات مكافحة التوظيف غير المشروع وتشديد الرقابة على المنشآت المخالفة.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين المصرف المركزي ووزارة العمل، لتصميم منظومة إلكترونية متكاملة تتيح تتبع تصاريح العمل والتحقق من هويات العمال الوافدين، وإدماجهم في النظام المصرفي الرسمي، بما يساهم في تقليص حجم الاقتصاد الموازي، والحد من ظواهر التهرب الضريبي وغسل الأموال.

كما تشمل الخطة إطلاق حملة توعوية موجهة لأصحاب العمل والعمال للتعريف بأهمية الالتزام القانوني، وتشجيع التوظيف المحلي عبر رفع كفاءة اليد العاملة الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في عدد من القطاعات الحيوية.

وفي محور التحول الرقمي، تناول الاجتماع جهود مصرف ليبيا المركزي في تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتفعيل الأدوات الرقمية في المؤسسات التعليمية، إذ جرى بحث خطاب المحافظ الموجه إلى وزير التربية والتعليم في 10 يوليو الجاري، بشأن توجيه كافة الجهات التابعة للوزارة باعتماد وسائل الدفع الإلكتروني وتوفير نقاط بيع إلكترونية (PoS) في مقارها.

واتُّفق على بدء تنفيذ هذه الإجراءات في المؤسسات التعليمية، مع توفير التسهيلات اللازمة لضمان تبني أساليب الدفع الحديثة في القطاع التعليمي.

وفي ختام الاجتماع، ثمَّن محافظ المصرف المركزي تعاون الوزير علي عابد الرضا، وجهوده في دعم الإصلاحات الهادفة للنهوض بقطاعات العمل والتأهيل، والخدمة المدنية، والتعليم، بما يعزز المسار الاقتصادي والتحول الرقمي في ليبيا.