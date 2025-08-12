محافظ المركزي ووزير المالية يبحثان تفعيل منظومة «راتبك لحظي» لتعزيز الشفافية المالية

عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، اجتماعاً هاماً بمكتبه مع الدكتور خالد المبروك عبد الله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور اللواء موسى علي محمد، مدير عام مصلحة الجمارك المكلف، وعدد من مدراء الإدارات المختصة من الجانبين.

وتناول الاجتماع بحث خطوات تفعيل منظومة “راتبك لحظي” التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا بالتعاون مع وزارة المالية، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الصرف والشفافية في إدارة الموارد، وضمان وصول الرواتب والمستحقات للمستفيدين مباشرةً في حساباتهم البنكية بسرعة وأمان.

كما ناقش الحضور سبل تعزيز منظومة التتبع المالي وآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، الذي يتيح تسجيل معلومات الشحنات قبل وصولها إلى بلد الاستيراد. يهدف هذا النظام إلى تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وتسريع حركة البضائع، ورفع كفاءة سلسلة التوريد، إضافة إلى دوره المهم في تلبية المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال والحد من تهريب العملة.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية خلال اللقاء التزامهما بالعمل المشترك لدعم التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المالية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من استقراره المالي.