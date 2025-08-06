محافظ المركزي يبحث آليات تفعيل التحول الرقمي في البلديات

استقبل ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، بمقر المصرف، عبد الشفيع الجويفي، المكلّف بمهام وزير الحكم المحلي، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون البلديات، مصطفى أحمد سالم، ورئيس جهاز الحرس البلدي، اللواء رجب القطوس، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالمصرف.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي، وتطوير مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين على المستوى المحلي، إضافة إلى دعم جهود جهاز الحرس البلدي في متابعة تنفيذ خدمات الدفع الإلكتروني بالمحال التجارية، من خلال توفير نقاط البيع (POS) وتعريف الزبائن بخدمات الدفع الفوري.

كما شدّد المحافظ على أهمية الدور الرقابي لجهاز الحرس البلدي، خصوصًا في مجال التفتيش على شركات ومكاتب بيع وشراء العملات الأجنبية، والتأكد من حصولها على إذن مزاولة رسمي.

وأكد أن المصرف المركزي لن يتوانى عن إغلاق أي نشاط غير مرخّص في هذا الإطار، تنفيذًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة، لا سيما في ظل الدور المحوري لوزارة الحكم المحلي في الإشراف على البلديات، وتنظيم أعمالها الإدارية والخدمية، وضمان جودة الخدمات العامة، ودعم قدرات المجالس البلدية في أداء مهامها بكفاءة وفعالية.

كما ناقش اللقاء آليات تفعيل التحول الرقمي في البلديات، وخاصة ما يتعلق بعمليات دفع الرسوم وتسوية المعاملات المالية إلكترونيًا داخل المرافق الخدمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع الكفاءة، والحد من الاعتماد على النقد والمعاملات الورقية.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية مصرف ليبيا المركزي نحو إشراك المؤسسات الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة في مختلف القطاعات الخدمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.