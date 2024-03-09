محافظ المركزي يبحث الفرص المتاحة للشركات الفرنسية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في العاصمة الفرنسية باريس، مع المدير التنفيذي لمؤسسة حركة شركات فرنسا الدولية فيليب قوتيير الفرص المتاحة للشركات الفرنسية للعمل في ليبيا.

وحضر اللقاء الذي جرى بمقر المؤسسة في باريس، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج وعدد من الشركات والمؤسسات والوزارات الفرنسية.

وناقش اللقاء الفرص المتاحة للشركات الفرنسية للعمل في ليبيا، وأهمية العمل على تنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء وفتح المجال للطاقات المتجددة، وتطوير قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف المركزي على فيسبوك.