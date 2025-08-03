محافظ المركزي يبحث تعزيز «التحول الرقمي» في القطاع الطبي

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، خلال لقائه اليوم الأحد بمكتبه، مع الدكتور محمد الغوج، المكلف بمهام وزير الصحة، سبل تفعيل التحول الرقمي في القطاع الصحي، وأتمتة خدمات المؤسسات الطبية ضمن الرؤية الوطنية للشمول المالي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية توفير نقاط البيع الإلكترونية (POS) في المصحات والمستشفيات، وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني أمام المواطنين، بما يسهّل الإجراءات ويحد من الاعتماد على المعاملات الورقية والنقدية.

كما شدد الجانبان على ضرورة إشراك المؤسسات الصحية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، بما يواكب التطور في الأنظمة المالية والخدمية ويعزز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لدعم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.