محافظ المركزي يبحث سبل إقرار ميزانية موحدة مع سفير الاتحاد الأوروبي

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبيـر مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا اورلاندو دور الاتحاد في عملية إعادة الإعمار.

وذكر المصرف في بيان على صفحته على فيسبوك، أن اللقاء تطرق إلى زيارة اورلاند لمدينتي درنة بنغازي، ودور الاتحاد في تقديم المشورة والخبرة في إعادة الإعمار .

وفقا لما جاء في البيان، فقد تطرق اللقاء إلى مستجدات إقرار ميزانية موحدة، وسحب فئة الخمسين دينار، وفرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي، واستعداد الاتحاد الاوروبي لتقديم الدعم الفني لرفع قدرات موظفي المصرف المركزي والقطاع المصرفي من خلال تنفيذ برامج تدريبية .