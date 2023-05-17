محافظ المركزي يبحث عودة الشركات البريطانية

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الثلاثاء، بمكتبه في طرابلس، مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال، بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة سايمون فيلد.

وتناول اللقاء العديد من المسائل أهمها التشاور مع صندوق النقد الدولي (IMF) واستمرار التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية وتعزيز برنامج الإفصاح والشفافية وجهود المصرف المركزي في الرفع من قُدرات المصارف التجارية، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد وأهمية عودة الشركات البريطانية والمساهمة في إعادة الإعمار.