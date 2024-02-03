محافظ المركزي يبحث مع البعثة الأممية الوضع التنموي والمالي في ليبيا

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع نائبة الممثل الخاص والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، غورغيت غانيون، الوضع التنموي والمالي والإنساني في البلاد.

وتطرق الجانبان بحسب صفحة البعثة على فيسبوك، إلى نتائج التقييم السريع للأضرار الناجمة عن العاصفة والفيضانات في ليبيا والاحتياجات المطلوبة، والذي أعده البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

واتفق الجانبان على أهمية التوزيع العادل والشفاف للموارد، وإعادة الإعمار ليشمل الأشخاص المتضررين من أزمة الفيضانات، علاوة على تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء ليبيا على نحوٍ لا يَستثنى أحد.