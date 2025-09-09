محافظ المركزي يبحث مع النائب العام ووزير المالية توحيد الإنفاق العام

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، كلاً من المستشار النائب العام الصديق الصور، ووزير المالية الدكتور خالد المبروك، في اجتماع خُصص لمتابعة تنفيذ مشروع توحيد قواعد الإنفاق العام، ومناقشة نتائج المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد.

وتناول اللقاء مبادرة المصرف المركزي لإطلاق مشروع منظومة “راتبك لحظي”، بالتعاون مع وزارة المالية، والتي تهدف إلى تسهيل وتسريع صرف المرتبات وتحويلها بشكل مباشر وآمن إلى حسابات الموظفين، ضمن خطوات إصلاح شاملة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

كما استعرض الاجتماع دور النيابة العامة في دعم حوكمة نظام صرف المرتبات الممولة من الخزانة العامة، وناقش المجتمعون الملاحظات التي أبدتها سلطة التحقيق في وقائع سابقة تتعلق بسوء التصرف في المال العام.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل نظام تتبع الواردات، لما يوفره من معلومات دقيقة تساهم في كشف التحايل في الاعتمادات المستندية، وتحديد المسؤوليات في قضايا تهريب المواد المحظورة، وتقليل المخاطر المحتملة على صحة المستهلك.