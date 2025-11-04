محافظ المركزي يبحث مع «تيته» الأوضاع السياسية والاقتصادية

عُقب افتتاح ندوة الاستثمار المصرفي، اجتمع ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمكتبه اليوم الثلاثاء 2025/11/04 مع هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، وذلك لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا والوقوف على التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان آخر التطورات في الساحة الليبية، حيث أثنت تيتيه على جهود مصرف ليبيا المركزي في ضبط الأوضاع النقدية، رغم استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.

كما أبدت تقديرها للمبادرات التي أطلقها المصرف المركزي والتي تهدف إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.