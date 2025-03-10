محافظ المركزي يبحث مع «تيته» سبل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “هانا تيته”.

وتم خلال اللقاء “مناقشة عدة مواضيع اهمها جهود مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد رغم تعدد المخاطر والتحديات”.

واشادت هانا تيته، “بالدور المحوري الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي في سبيل استصدار قانون ميزانية موحدة، لما لها من أهمية قُصوى لاستقرار البلد ومستقبله”.

وأثنت “تيته”، “على النجاحات التي حققتها ادارة المصرف المركزي الجديدة في القضاء على أزمة شح السيولة النقدية، والتطور الملحوظ في مجال الدفع الالكتروني، ورفع المُعاناة عن المواطنين”.

وشددت “على ضرورة النأي بهذه المؤسسة السيادية الهامة بعيداً على التجاذبات السياسية ودعم مسيرتها نحو تحقيق اصلاح اقتصادي حقيقي”.