محافظ المركزي يبحث مع «صالح» الوضع الاقتصادي والمالي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مدينة القبة، “تباحث العديد من الملفات وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وسبل حلحلة بعض المختنقات، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الاحتياطيات من النقد الاجنبي وتحقيق الاستدامة المالية للدولة، مع ضرورة ضبط الانفاق العام، وتوحيده، وأهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب”.

كما ناقش اللقاء “جهود المصرف المركزي الملحوظة في تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والتاكيد على إصدار بعض القوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، لضمان تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي”.