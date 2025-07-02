محافظ المركزي يبحث مع مؤسسة النفط دعم زيادة الإنتاج النفطي

عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعاً موسعاً، مع المهندس مسعود سليمان موسى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي ومديره العام، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج اليومي بنحو 247 ألف برميل، مما يُتوقع أن يضيف إيرادات تقدر بحوالي 6 مليارات دولار سنوياً.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز قدرة مصرف ليبيا المركزي على تلبية الطلب على النقد الأجنبي، والمحافظة على قوة الدينار الليبي، وتحقيق التوازن الاقتصادي المنشود.

كما تم التأكيد على أهمية استمرار الاجتماعات واللقاءات التنسيقية بين المصرف والمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المخططة عبر قنوات تمويل محلية وخارجية، بما في ذلك المصرف الليبي الخارجي وعدد من المصارف الدولية، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع النفطي.

وتضمن الاجتماع أيضاً عرضاً مرئياً من المؤسسة الوطنية للنفط لخطة تحسين إنتاج النفط في ليبيا للعامين 2025 و2026.