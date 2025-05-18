محافظ المركزي يتحرك لضمان السيولة وصرف المرتبات قبل عيد الأضحى

أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي، صباح اليوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، جولة تفقدية شملت مباني المصرف في العاصمة، وذلك للوقوف على الأضرار التي لحقت ببعض المكاتب والمركبات التابعة للمصرف.

وعقب الجولة، عقد المحافظ اجتماعًا مع عدد من مديري الإدارات، ناقش خلاله سير العمل داخل المصرف والقطاع المصرفي بشكل عام، في إطار تنفيذ خطة استمرارية الأعمال، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين، خصوصًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ على أهمية تسريع صرف مرتبات شهر مايو فور ورودها خلال الأسبوع الجاري، والتنسيق مع مختلف المصارف التجارية وأقسام الإصدار في كافة المناطق، لضمان توفير السيولة النقدية واستمرار خدمات الدفع الإلكتروني، بما يُسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

كما تناول الاجتماع سبل استئناف التعاون مع البنوك المراسلة في الخارج، لتلبية احتياجات المصارف من العملات الأجنبية، بما يضمن سداد قيمة الاعتمادات المستندية، ويسهم في انسياب السلع إلى السوق الليبي بشكل منتظم.