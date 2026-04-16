«محافظ المركزي» يترأس اجتماعاً مع كبرى الشركات الأمريكية

ترأس ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، والوفد المرافق له، صباح اليوم الخميس اجتماعاً موسعاً في العاصمة الأمريكية واشنطن مع رابطة الأعمال الليبية الأمريكية (USLBA)، بحضور عدد من كبار ممثلي الشركات الأمريكية الرائدة في مجالات الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية، من بينها شيفرون، موتورولا، وإنرجي كابيتال باور.

وناقش الاجتماع التطورات الاقتصادية في ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استعرض المحافظ الإصلاحات النقدية والمالية التي تبناها مصرف ليبيا المركزي، والتي أسهمت في استعادة الاستقرار النقدي وتحقيق الثقة الدولية في النظام المالي الليبي.

كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال في ليبيا وجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الشركات الأمريكية التي تعد من اللاعبين الرئيسيين في العديد من القطاعات.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على الدعم الكامل لعودة الشركات الأمريكية إلى السوق الليبي، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتذليل كافة الصعوبات الإدارية والمالية أمام الشركات الأجنبية، وضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة تضمن حقوق المستثمرين وسلاسة تحويلاتهم المالية.

كما استعرض ممثلو الشركات الأمريكية فرص الاستثمار الواعدة في ليبيا، خاصة في الطاقة (النفط والغاز)، تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة والكهرباء، وهي القطاعات التي تشهد حاجة متزايدة للاستثمار في إطار خطط ليبيا لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ أن ليبيا أصبحت أرضاً خصبة للاستثمار، مشيراً إلى أن مصرف ليبيا المركزي يعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة لدعم الشراكات الدولية الجادة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.