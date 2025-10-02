محافظ المركزي يتعهد للشعب الليبي: القادم أفضل في ملف السيولة

كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، لصحيفة صدى الاقتصادية عن خطة عمل محكمة لمعالجة أزمة السيولة التي تشهدها البلاد.

وأكد المحافظ أن المصرف يمتلك مخزوناً كافياً من السيولة، وأن لديه القدرة على الضخ بما يلبي احتياجات المواطنين والاقتصاد، مشيراً إلى أن التعليمات صدرت لفريق السيولة لتوزيع 3 مليارات دينار على فروع المصارف اعتباراً من الأسبوع القادم، بما يضمن عدم انتظار أي مواطن في طوابير أمام المصارف.

وأضاف عيسى أن كل الوسائل متاحة لحل الأزمة، مع التركيز على تسريع وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتشجيعها بشكل مستمر، مشدداً على أن “القادم أفضل في ملف السيولة بإذن الله وهذا عهد للشعب الليبي رغم التحديات”.

واختتم المحافظ تصريحه قائلاً: “حفظ الله ليبيا وشعبها”، مؤكداً التزام المصرف المركزي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.