محافظ المركزي يتفقد فروع المصارف التجارية في طرابلس ويشدد على توفير السيولة قبيل عيد الأضحى

قام ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بجولة تفقدية شملت عدداً من فروع المصارف التجارية في مناطق متفرقة من مدينة طرابلس، وتهدف الجولة إلى متابعة سير العمل والاطمئنان على أوضاع المواطنين، والتأكد من توافر السيولة النقدية بشكل كافٍ.

وخلال الزيارة، تم معالجة عدد من المختنقات التي تواجه بعض الفروع، كما استمع المحافظ إلى آراء المواطنين حول مستوى الخدمات المصرفية، مع التركيز على انسيابية عمليات السحب وضمان توفير السيولة بسلاسة، لضمان نجاح الخطة الموضوعة استعداداً لفترة عيد الأضحى المبارك.

وأشاد ناجي عيسى بجهود غالبية المصارف في تنظيم العمل وتوفير السيولة، مع معالجة بعض الصعوبات التي ظهرت في بعض الفروع. وأكد أنه ستكون هناك متابعة يوم غد للتأكد من تنفيذ خطة العمل وفق المعايير المطلوبة.