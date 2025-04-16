محافظ المركزي يجتمع بأعضاء مجلس النواب.. مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس وأعضاء اللجنة المالية وبعض أعضاء مجلس النواب الليبي، وبحضور نائب المحافظ ومدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، عبر استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما تم تبادل وجهات النظر والآراء حيال التحديات والإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة”.

وقبل أيام، جدد مصرف ليبيا المركزي تأكيده على أن “آخر موعد لقبول الإصدارين الأول والثاني من الأوراق النقدية من فئة خمسين ديناراً عبر المصارف التجارية هو يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025”.

وبحسب المصرف، “جاء ذلك استنادًا إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (5) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2024، وتنفيذاً للتشريعات النافذة بشأن تنظيم التداول النقدي”.

ودعا المصرف الجمهور “إلى المبادرة بإيداع ما بحوزتهم من هذه الفئة لدى المصارف خلال المهلة المحددة، تفادياً لأي إرباك بعد انتهاء الفترة المعتمدة”.

كما حث المصارف وفروعها “على تقديم أقصى درجات التعاون والتسهيلات للمواطنين لضمان انسيابية عمليات الإيداع بكل يسر وانتظام”.