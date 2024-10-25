محافظ المركزي يشارك باجتماعات صندوق النقد في واشنطن

شارك ناجي محمد عيسى مُحافظ مصرف ليبيا المركزي، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، للتباحث حول عدة ملفات مشتركة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2024، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

هذا ورافقه في الاجتماع خالد المبروك عبدالله وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، وبحضور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا(Kristalina Georgieva)، وجهاد ازعور (Jihad Azour) مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.