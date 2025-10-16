محافظ المركزي يشارك باجتماع رفيع المستوى في واشنطن

شارك ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، والوفد المرافق له، في اجتماع رفيع المستوى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAP) مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي لدول المنطقة والتحديات التي تواجهها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على استقرار الأسواق والاقتصادات المحلية.

كما تم التطرق إلى الفرص المتاحة للتطوير في مجال التحول الرقمي وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني، وهو ما يعد من الأولويات لتعزيز قدرة الدول في مواجهة التحولات الاقتصادية الحديثة.

وتم التأكيد على أهمية استقلالية البنوك المركزية في المنطقة ودورها في الصمود أمام التحديات المتكررة التي تواجهها، بما في ذلك الضغوطات الاقتصادية الدولية، مشيرًا إلى التأثير الكبير للتطورات الجيوسياسية على استقرار اقتصادات المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون المشترك بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصندوق النقد الدولي، وتطوير آليات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.