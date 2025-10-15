محافظ المركزي يشارك باجتماع «مجموعة إفريقيا» بصندوق النقد الدولي

شارك ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والفريق المرافق له في الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أفريقيا بصندوق النقد الدولي (African Caucus) الذي عُقد في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وحضر الاجتماع أيضًا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إلى جانب محافظي البنوك المركزية في القارة الإفريقية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن في القارة الأفريقية والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى سبل رسم مسار مستقبلي لتطوير الاقتصاد في المنطقة.

وتم التأكيد على أن البيئة الاقتصادية العالمية ما زالت مليئة بالتحديات، مع توقعات بتراجع النمو الاقتصادي في العديد من الدول الأفريقية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين السياسي.

كما تم التأكيد على أن ضغوط التضخم وظروف التمويل الصعبة لا تزال تمثل عبئًا كبيرًا على الأوضاع المالية في العديد من الاقتصادات الأفريقية.

في الوقت نفسه، أكدت المناقشات على تأثير الصدمات المناخية التي تزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية التي تواجهها القارة.