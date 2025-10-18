محافظ المركزي يشارك بالاجتماع السنوي لـ«البنك وصندوق النقد الدوليين»

شارك ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) الذي عُقد ضمن الاجتماعات السنوية لعام 2025 في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن.

وركز الاجتماع على أهمية استقلالية البنوك المركزية في ظل التطورات الدولية الراهنة، ودورها في تحقيق استقرار الأسعار والمصداقية في السياسة النقدية من خلال الفصل عن الضغوط السياسية والمالية.

وتم بحث سبل تبني سياسات سليمة لتعزيز الثقة في النظام المالي، وبناء القدرة على الصمود وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي.

كما شارك ناجي عيسى في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية من مختلف دول العالم.