محافظ المركزي يطمئن: القطاع المصرفي يواصل عمله بكفاءة رغم التحديات الأمنية في طرابلس

عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعاً صباح الأربعاء 21 مايو 2025 مع مدير عام المصرف الليبي الخارجي، لمناقشة أوضاع المصرف وتأثير الأوضاع الأمنية الراهنة في طرابلس على سير عمله.

وأكد مدير عام المصرف استمرار العمليات المصرفية بشكل طبيعي عبر تفعيل خطة استمرارية العمل التي شملت تنفيذ كافة العمليات عن بُعد، مثل تجديد الودائع الزمنية، والتواصل مع المراسلين، وتنفيذ الاعتمادات المستندية، ومتابعة الحوالات وتغطية الحسابات.

وأشار إلى تعرض مبنى المصرف لأضرار طفيفة مع بداية العودة التدريجية إلى المقر، معرباً عن شكره للعاملين بالمصرف ولمدير المصرف المركزي وفريق عمله على دعمهم المستمر للقطاع المصرفي.

من جانبه، أثنى المحافظ على جهود المصرف الليبي الخارجي وكافة المصارف التجارية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بخطط استمرارية العمل وتنفيذ تعليمات المصرف المركزي لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي.

وأكد أن المصرف المركزي سيواصل دعم القطاع لتعزيز كفاءته وأداءه بما يضمن استدامة الخدمات المالية وصالح الجمهور.