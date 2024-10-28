محافظ المركزي يعقد اجتماعاً مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى والفريق المرافق له، اجتماعا مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشمال أفريقيا جوشوا هاريس، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والفريق المرافق لهما.

وبارك مساعد وزير الخارجية والمبعوث الخاص تعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس ادارة لمصرف ليبيا المركزي، والتقدم الذي تحقق نحو تعزيز الشفافية وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي تدعم إستقلالية هذه المؤسسة السيادية والنأي بالمصرف المركزي عن التجاذبات السياسية”.

ورحب الجانب الأمريكي “بخطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتنظيم سوق النقد الأجنبي وتعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي الليبي، بالإضافة إلى العمل على تعاون السياسات الاقتصادية لتحقيق إستقرار اقتصادي للبلاد”.

كما أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الأمريكي الخاص على “دعمهم لقيادة المصرف المركزي واستقلاليته”.