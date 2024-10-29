محافظ المركزي يعقد اجتماعا مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى والفريق المرافق له، الاثنين، اجتماعاً مع إريك ماير مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا وسكوت ريمبرانت مساعد وزير الخزانة الامريكية لشؤون السياسات الاستراتيجية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفريق المرافق لهما في مقر الخزانة الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن أهم محاور الاجتماع، تركزت على الترحيب بتعين محافظ ونائب محافظ ومجلس ادارة لمصرف ليبيا المركزي والوضع الإيجابي بعد استعادة العلاقة مع المراسلين.

كما تم مناقشة خطة مصرف ليبيا المركزي للأشهر القادمة والتي تشمل توفير السيولة وتطوير الدفع الالكتروني، وتقوية الدينار الليبي وإدارة سوق النقد الأجنبي، ووضع دليل حوكمة للقطاع المصرفي وتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بالإضافة إلى أهمية بدء حوار لوضع إطار عملي لميزانية موحدة لسنة 2025، ورؤية اقتصادية متوسطة الأجل، وتفعيل دور السياسات الاقتصادية: “النقدية و المالية و التجارية” وتناغمها لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية. كما تم مناقشة تعزيز جهود تطبيق متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن سلامة التحويلات المصرفية و المالية