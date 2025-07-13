محافظ المركزي يفتتح ورشة عمل حول «تنشيط مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية»

افتتح محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، صباح اليوم ورشة عمل بعنوان “دور القطاع المصرفي في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة والتنمية العمرانية”، والتي انعقدت بالعاصمة طرابلس بحضور عدد من رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين للمصارف التجارية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات المعنية.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز دوره التنموي، حيث أكد المحافظ في كلمته على التزام المصرف بدعم التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال سياسات نقدية وتمويلية متوازنة.

كما شدد على أهمية خلق بيئة تمويلية محفزة ومستدامة، وتسهيل التمويل العقاري عبر ضوابط ملائمة، بما يساهم في تمكين فئة