محافظ المركزي يلتقي «الدبيبة» لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية السيد م. عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعهما “تداعيات الإنفاق العام على الوضع الاقتصادي والمالي، وآثاره على قوة الدينار الليبي”.

وتطرق المحافظ إلى “ضرورة الشروع في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لرفع وتحسين مستوى المعيشة وفق خطة عمل سريعة، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الموردة للمصرف المركزي شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال هذا الأسبوع”.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة “عن امتنانه للمحافظ على الإفصاح لأول مرة عن قيمة الإنفاق الحقيقي، مؤكدًا أن الشفافية في هذا الملف تمثل خطوة مهمة نحو الإصلاح المالي”.

وأكد أن “حكومته بدأت فعليًا في تطبيق آلية جديدة لاستجلاب المحروقات بعيدًا عن نظام المبادلة السابق، معربًا عن أمله في أن تتعاون جميع الجهات المعنية بالقيام بدورها لاستمرار توفر الوقود وتحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي”.

وفي ختام الاجتماع، “اتفق الطرفان على تنسيق الجهود بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن صرف مرتبات شهر أبريل مطلع الأسبوع القادم، وعلى ضرورة اتخاذ جملة من الإصلاحات في السياسات الاقتصادية (المالية، النقدية والتجارية) بهدف تعزيز الإيرادات السيادية وتحسين سبل جبايتها، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير لدعم قيمة الدينار الليبي، بما يحافظ على استقرار سعر الصرف، ويحقق الاستدامة المالية للدولة”.

هذا “وحضر الاجتماع من جانب الحكومة كلّ من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل بوشيحة، ورئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، كما حضر الاجتماع من جانب المصرف المركزي، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، عبدالمجيد الماقوري، ومدير إدارة البحوث والإحصاء، علي أبوصلاح، ونائب مدير إدارة البحوث والإحصاء، أسامة الجيلاني، ومدير إدارة العمليات المصرفية، أشرف أبوراس”.