محافظ المركزي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة لمناقشة تعزيز الشفافية المالية

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمناقشة إجراءات اعتماد ميزانيات المصرف المركزي والمصارف الليبية، ومتابعة عدد من الملفات الرقابية والمالية ذات الصلة بتطوير أداء القطاع المصرفي بما يضمن تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الإفصاح المالي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مراجعة ضوابط الإنفاق العام وتزايد حجمه وتأثيره على قدرة المصرف في المحافظة على سعر الصرف، وأهمية وضع إطار عام موحد للإنفاق يضمن الاستدامة المالية والاستقرار النقدي.

كما استعرض الطرفان الإجراءات التي قام بها المصرف المركزي في إطار استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي، والتوسع في عمليات الدفع الإلكتروني، وتطوير نشاط الصرافة للحد من السوق السوداء.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق المشترك لضمان الالتزام بالمعايير الرقابية وتعزيز الانضباط المالي في مختلف المؤسسات المصرفية.