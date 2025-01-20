محافظ المركزي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، بحضور مدراء الإدارات المختصة من الجانبين.

وناقش اللقاء، “ملاحظات الديوان حول أداء القطاع المصرفي، ومدى انسياب حصيلة الايرادات النفطية لحسابات المصرف المركزي لضمان تلبية احتياجات الانفاق العام و طلبات النقد الاجنبي”.

وتم الاتفاق على “عقد اجتماع لاحق بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك من أجل الوقوف على موضوع الايرادات المتوقعة خلال سنة 2025م، و الآلية المناسبة لضمان انسيابها لحسابات مصرف ليبيا المركزي في مواعيدها المحددة”.

كما تناول اللقاء “الحديث عن كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي بخصوص طلب الموافقة على مراجعة العمليات المصرفية، و مناقشة متطلبات و أغراض ونطاق عمليات المراجعة المستهدفة، و تم الاتفاق على ضرورة توفير المتطلبات اللازمة لعملية المراجعة، وذلك وفق ما سيتم مخاطبة مصرف ليبيا المركزي به بشكل رسمي من قبل الديوان تمهيداً لدراسته”.