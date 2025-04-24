محافظ المركزي يلتقي مسؤولي شركتي «فيزا وماستركارد» لبحث تعزيز الشمول المالي

عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، صباح الأربعاء، اجتماعًا مع أندريو توري، الرئيس الإقليمي لشركة “فيزا” لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور كايتلن مكدونيل، المدير العام ورئيس العلاقات الحكومية الأمريكية بالشركة.

ويأتي هذا اللقاء في “إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها المحافظ بهدف دعم وتعزيز الشمول المالي في ليبيا، من خلال التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وتطوير البنية التحتية المالية الرقمية في البلاد”.

كما تناول الاجتماع “الجهود المبذولة من قبل المصرف المركزي لضبط المعاملات المالية وتحقيق الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وفي السياق ذاته، التقى المحافظ أيضًا بـ جورج أوور جونيور، نائب رئيس شركة “ماستركارد”، حيث ناقش الجانبان “سبل التعاون في مجال التقنيات المالية وتعزيز الابتكار في خدمات الدفع داخل السوق الليبي”.