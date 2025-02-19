محافظ المركزي يلتقي نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط

استقبل ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عصمان ديون والوفد المُرافق له.

وتم خلال اللقاء، “مُناقشة حزمة من مبادرات البنك الدولي في عدة مجالات منها الدعم الفني والاستشاري، منها: اعداد دراسة شاملة عن واقع الاقتصاد الليبي، وتعزيز الشفافية والإفصاح، ودعم التحول الرقمي، وتحسين الأداء المؤسسي وجودة الانفاق العام، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي”.

وأكد وفد البنك الدولي، على “اهمية استقلالية المصرف المركزي في هذه المرحلة، مُشيداً بجهود ادارته الجديدة في وضع سياسات واستراتيجيات من شأنها تذليل الصعاب مدعومة باجراءات و اصلاحات هيكلية حقيقية على مستوى القطاعات المختلفة، واهمية خلق حوار مستمر مع مؤسسات الدولة وفريق مكتب تمثيل البنك الدولي الذي سيستأنف العمل بمقره بمدينة طرابلس قريباً”.