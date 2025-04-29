محافظ المركزي يلتقي وزير المواصلات لبحث حزمة الإصلاحات الاقتصادية

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى ، وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات الهامة، في مقدمتها مستجدات ملف توحيد الإنفاق العام، بالإضافة إلى بحث إضافة بعض الإجراءات المتعلقة بالسياسة المالية ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، كما تم التطرق إلى سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على سرعة تشكيل فرق عمل مشتركة بأسرع وقت ممكن، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإصلاحات الاقتصادية استعداداً لإطلاقها بشكل رسمي في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، التقى ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، عبد الله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب المعنية من الطرفين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي العام للدولة، وتبادل وجهات النظر حول رؤية مصرف ليبيا المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية للدولة عبر استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، وحزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة، والتقرير السنوي لهيئة الرقابة الادارية 53 للعام 2023م وما تضمنه من إحصاءات وبيانات مالية وإدارية وملاحظات.

وأكد المحافظ على “أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في متابعة القطاعات بالدولة في ظل التعاون والدور المحوري من خلال مساهمتها في الدفع باتجاه تنفيذ حزمة الاصلاحات والإجراءات المقترحة على صعيد السياسات النقدية والمالية والتجارية”.