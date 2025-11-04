محافظ المركزي يناقش تعزيز «الإصلاحات الاقتصادية والرقمنة»

اجتمع ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 2025/11/04، بمكتبه في طرابلس، مع الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحضور صوفي كيمخادة، الممثلة المقيمة لبرنامج الإنمائي في ليبيا.

وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع الاستراتيجية التي ينفذها البرنامج في ليبيا، مع التركيز على سبل التعاون لتطوير القطاع العام والمالية العامة، بالإضافة إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال.

كما تم تناول سبل تعزيز التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وتسريع التحول الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفقًا لأهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.

كما ناقش الطرفان دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي والرقمنة، فضلاً عن تطوير القدرات في مجالات النمذجة والتحليل المالي والاقتصادي.

واتفق الجانبان على المضي قدماً نحو توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف ليبيا المركزي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بعد استكمال الدراسات الفنية ومراجعة التجارب الدولية ذات الصلة.