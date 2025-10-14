محافظ المركزي يُناقش مع «صندوق النقد» جهود الإصلاح الاقتصادي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، كنجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بحضور عدد من مدراء إدارات الصندوق.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على ليبيا، إلى جانب مخرجات مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، وجهود المؤسسات الليبية في تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لإنجاح هذه المشاورات.

كما تم استعراض مبادرة المحافظ لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الليبي، ورؤيته للخروج من الأزمة عبر حزمة إصلاحات تشمل توحيد الإنفاق العام ومراجعة السياسات النقدية والتجارية والمالية.

ورحب ممثلو الصندوق بمجهودات المصرف المركزي، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمشورة، خصوصًا في مجالات السياسة النقدية وسعر الصرف وتقوية قيمة الدينار الليبي وحلحلة أزمة السيولة.

وأكد كنجي أوكامورا دعم الصندوق الكامل للمصرف في وضع سياسات وإجراءات منضبطة لمعالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية التاريخية.