محافظ المركزي ينفي إغلاق المقاصة بين المنطقتين الشرقية والغربية

نفى محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، إغلاق أو قفل المقاصة المصرفية بين مصارف المنطقة الشرقية والغربية، في أي فترة من الفترات باعتبارها جزء من نظام المدفوعات الوطني.

وقال الكبير خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، إن المقاصة غير مغلقة بالمطلق، وما يتردد من هذا الكلام غير صحيح، موضحا أن المقاصة جزء من نظام المدفوعات الوطنية وهي مفتوحة، مشيراً إلى أن هناك بعض المصارف تستنفد سيولتها النقدية كاملة وتقوم بتعليق الصكوك لأنها تنفق دون تغطية نقدية.

ونوه محافظ المصرف إلى أن أكثر من 96% من الصكوك على المقاصة الوطنية صكوك مقبولة بين المصارف فيما بينها، عدا مشكلة في مصرف التجارة والتنمية، وجاري التنسيق مع فرع المصرف المركزي بالمنطقة الشرقية وسيكون هناك حل لها قريبًا.