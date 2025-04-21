محافظ المركزي يواصل اجتماعاته في واشنطن.. مناقشة الوضع الاقتصادي العام

استضافت جمعية رجال الأعمال الامريكية- الليبية، ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له، بحضور جونثان واينر المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات الامريكية في دائرة مستديرة، وحلقة نقاش في مقر الجمعية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وناقش الاجتماع “التطورات الاقتصادية، وبيئة الاعمال والاستثمار في ليبيا التي تؤثر على اداء الشركات الأجنبية والامريكية العاملة في ليبيا، وللحديث عن مساعي المحافظ ضمن مبادرته في اصلاح الوضع الاقتصادي العام للدولة، وفُرص تعزيز التعاون الاقتصادي”.

وطمئن المحافظ الحضور “بأن عمليات فتح الاعتمادات، وعمليات بيع النقد الاجنبي للقطاعين العام والخاص تسير بشكل طبيعي”.

هذا “وعلى هامش حضوره للاجتماعات السنوية، لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال هذا الاسبوع بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”، استهلّ ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له، أولى اجتماعاته مع جهاد ازعور مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي والفريق المرافق له.

وتم خلال الاجتماع، “الحديث عن آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا والدور المحوري الذي يلعبه المحافظ للخروج بالبلاد من ازمتها المستمرة منذ عقود، وازدادت حدتها مؤخراً بسبب الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تشهده البلاد”.

كما قدم المحافظ “رؤيته للمرحلة القادمة، وأهم الأولويات والمشاكل التي يسعى لحلحلتها على المديين القصير والبعيد”.