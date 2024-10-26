محافظ المركزي يُؤكد على خطة تقوية الدينار الليبي

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى على خطة المصرف قصيرة الأجل التي تسعى لتقوية الدينار الليبي وتنظيم سوق الصرف الأجنبي وتوفير السيولة والتوسع في المدفوعات الإلكترونية بكافة أنواعها.

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له، مع خبراء بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، فقد تم الاتفاق خلال اللقاء على الاستمرار في عقد مشاورات المادة الرابعة لتقييم وضع الاقتصاد الليبي وتحسين جودة البيانات ومؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب اجراء تقييم لأطر الحوكمة المتبعة في القطاع المصرفي الليبي.